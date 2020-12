Deputado no AC pede que parlamentares saiam dos gabinetes e visitem periferias

O deputado Luiz Gonzaga (PSDB) usou os seus poucos minutos no grande expediente da sessão remota da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) desta terça-feira (1) para fazer um pedido aos seus pares.

“Saiam dos seus gabinetes. Nós, enquanto deputados, precisamos ir para as periferias, para os lugares mais distantes do interior, no intuito de buscarmos melhorias para a população”, disse o psdebista.

“Vamos aproveitar que estamos em evidência e que podemos ter o olhar dos que governam esse Estado e essa nação. A nossa função é dialogar e lutar por quem nos elegeu”, finalizou o político.

