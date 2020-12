Em menos de 24h, PRF apreende quase 150 kg de cabelos importados no AC

Os primeiros 111 kg foram apreendidos com uma mulher em um automóvel, em Capixaba

Além de apreender quase 5 mil maços de cigarro e 100 kg de tabaco nesta quinta-feira (4), a Polícia Federal também capturou 145 kg de cabelo em menos de 24 horas.

Os primeiros 111 kg foram apreendidos com uma mulher em um automóvel, no município de Capixaba.

Quando os agentes deram ordem de parada para o motorista e fiscalizaram o porta-malas, foram localizados vários pacotes contendo cabelo humano natural.

A passageira informou que havia adquirido a mercadoria de um peruano em Assis Brasil, na fronteira com o Peru, e que teria intenção de comercializar os produtos na cidade de Goiânia (GO). Porém, os PRFs constataram várias discrepâncias nas notas apresentadas pela suposta compradora, como quantidade inferior ao aferido na balança, valor abaixo do mercado e ausência de desembaraço aduaneiro, incluindo outras.

Diante dos fatos, a mercadoria (111 Kg de cabelo) e o veículo foram apreendidos e encaminhados à sede da Polícia Federal na capital acreana.

O outro fato, quando mais 34 kg foram apreendidos, aconteceu no Km 78 da BR-364, em Plácido de Castro.

Os agentes também deram ordem de parada para um veículo, onde estavam dois homens. Quando a polícia fiscalizou os pertences de um deles, constatou o volume.

O passageiro informou que veio de São Paulo (SP) para comprar a mercadoria em Assis Brasil, fronteira com o Peru, e que iria revender tudo na sua cidade.

Ele entrou em contradição entre o valor que afirmou ter pago e o demonstrado na nota fiscal, que continha várias irregularidades.

Toda a mercadoria (34 Kg de cabelo) e o veículo foram apreendidos e, juntamente com os dois homens detidos, foram encaminhados para a sede da Polícia Federal, na capital acreana.

