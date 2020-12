Mais de 50 pacientes na faixa dos 40 anos morreram por covid-19 no Acre

O número de mortos por covid-19 na faixa etária dos 40 no Acre ultrapassou os 50 nesta semana após a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) notificar o óbito de A.F.L., de 46 anos. A mulher morava em Rio Branco e deu entrada no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia no Acre (Into-AC) no dia 27 de novembro, falecendo no sábado (5).

Na terça (8), faleceu ainda H.O.I., de 48 anos, que deu entrada no dia 28 de novembro, no Into-AC. Ela também morava na capital.

Mortes de pessoas entre 40 e 49 anos são responsáveis por cerca de 6,5% do total de óbitos registrados no Acre em quase nove meses de pandemia de coronavírus.

A faixa etária que lidera o ranque é de 80 anos e mais, com 182 notificações, seguida pela de 70 anos (181 mortos), 60 anos (165) e 50 anos (113). Trinta e sete pessoas entre 30 e 39 anos e oito com idades entre 20 a 29 morreram de covid-19 no Acre. O número de óbitos de jovens de até 19 anos é de 10.

Ao todo, 737 já perderam a vida para a covid-19 no estado.

