Marcelo Bimbi e Nicole Bahls revelam ao ContilNet para quem torcem em “A Fazenda”

Este colunista bateu um papo com o casal Marcelo Bimbi e Nicole Bahls na manhã desta quinta-feira (17), e eles revelaram suas opiniões para a grande final de ‘A Fazenda’, que acontece logo mais à noite.

O acreano e ex-peão de ‘A Fazenda’ Marcelo, dividiu sua opinião e acredita que o resulto será a cantora Jojo Todynho em primeiro lugar, o cantor Biel em segundo e o influenciador digital, Lipe Ribeiro em terceiro.

“Quem ganhar foi justo, Jojo cantou no nosso casamento. Biel sem dúvidas foi um dos mais “pikas” do jogo. Lipe é parceiro, gente boa, e jogou bem. Tá lá por merecer”, comentou o acreano sobre a indicação do trio.

Mesmo apostando na vitória da cantora Jojo, o acreano não poupou elogios para o cantor Biel e falou que seria justo, a namorada de Biel, a cantora Tays Reis, estar entre os finalistas. A peoa foi eliminada da competição no programa ao vivo desta terça-feira (15), com 29,29% dos votos. Thays perdeu a disputa contra Lipe Ribeiro e Stéfani Bays pela preferência do público em uma votação realizada no R7.com.

“Quem já participou de reality sabe o que Biel passou. Final mais justa, seria com a Tays, entre os 4 finalistas”, disse Bimbi.

A ex-peoa Nicole Balhs também aposta na vitória da cantora Jojo Todynho. Em suas redes sociais, a apresentadora e modelo, já fez mutirão para amiga permanecer no reality rural.

Marcelo ainda falou sobre o projeto que tem no estado, onde reune amigos para um jogo de futebol solidário, e que, por conta da pandemia do novo coronavírus, resolveu adiar para 2021.

