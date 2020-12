Prefeitura de Rio Branco realizou todos os pagamentos dos Editais da Lei Aldir Blanc

Ao todo são 5 editais e um subsídio no no valor total de R$ 2.957.706,96

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Esporte e Lazer Garibaldi Brasil (FGB), informa que foram realizados todos os pagamentos dos projetos aprovados nos Editais da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, no valor total de R$ 2.957.706,96.

Os Editais da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc:

Subsídio Mensal R$ 217.000,00

Edital Prêmio Mestres e Mestras da Cultura Popular e Tradicional R$ 310.000,00

Edital FestVida – Viva Aldir Blanc R$ 300.500,00

Edital de Concurso Cores da Cidade R$ 36.500,00

Edital de Prêmio Garibaldi Brasil de Literatura R$ 45.500,00

Edital de Prêmio de Arte e Patrimônio Cultural R$ 2.048.206,96

“Ser contemplada com o Prêmio Garibaldi Brasil de Literatura foi uma experiência revigorante. Ver meu texto, com minhas memórias, sair da gaveta direto para o segundo lugar na premiação, é um grande incentivo para continuar produzindo e investido na arte, na cultura, na literatura. Ter seu trabalho reconhecido com um prêmio oriundo de uma Lei Federal é uma grande oportunidade de o artista promover e dá visibilidade a sua arte, agregar valor à sua trajetória profissional, além de fomentar a produção cultural em sua região, motivando mais pessoas a investirem em si, em seus sonhos e em suas habilidades”, enfatizou a artista, Iris Almeida.

O artista César Farias, destacou “É com muita felicidade e gratidão que participei dos editais da lei Aldir Blanc e ser contemplado por uma banca competente. Não só para mim como para todos contemplados, foi um incentivo muito grande num momento muito difícil que a sociedade em geral está passando. Principalmente a classe artística que depende do público para se apresentar”.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários