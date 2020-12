Retrospectiva 2020: 10 histórias de traição dignas de novela

Desde treta no mundo dos famosos até descoberta pelo reflexo do óculos do namorado, veja algumas das histórias de traição mais malucas do ano

O ano de 2020 ficará marcado como um dos mais estranhos e trágicos da história — e isso só se intensifica quando o assunto é pessoas que descobriram traições .

As histórias de traição rolaram soltas pela Internet e deixaram os internautas confusos, surpresos e chocados.

Confira:

1- Traição e famosas expostas: entenda a polêmica entre Mayra Cardi e Arthur Aguiar

Em julho deste ano, o mundo dos famosos brasileiros virou de cabeça para baixo depois da história da separação entre Mayra Cardi e Arthur Aguiar.

Mas o que chocou mesmo foi todo histórico de traições: Arthur teria traído Mayra com ao menos 16 outras mulheres.

Além disso, ele teria namorado com duas mulheres ao mesmo tempo no passado.

Esão envolvidas nessa história atrizes como Bruna Marquezine, Giovanna Lancellotti, Arícia Silva e Alice Wegmann.

2- Descobri no Instagram que meu namorado me traiu até com uma garota da Tailândia

Uma mulher de 21 anos disse que, na sua adolescência, namorou um menino que conheceu em um grupo de jovens da igreja. Sete meses depois do início do namoro, ele foi fazer um intercâmbio na Austrália.

Eles tentaram ficar juntos mas, depois de três meses, terminaram porque estavam brigando demais.

Ela logo soube que ele a traía com várias mulheres e os amigos mentiam para manter as aparências.

Eles chegaram a reatar depois disso, mas logo descobriu por uma garota que estava na Tailândia que ele a rotulava como uma “ex-namorada louca que o perseguia”.

3- “Me traiu com a psiquiatra dele; descobri numa manifestação contra a Dilma”

Depois que seu casamento acabou, uma mulher descobriu que estava sendo traída e que a outra era a psiquiatra do marido.

O caso aconteceu em 2014. Ela descobriu em fotos que os dois postaram em uma manifestação contra a ex-presidente Dilma Rousseff.

“Estava olhando meu Facebook e vi uma foto dela na manifestação na região do MASP em São Paulo e logo depois uma dele. Curiosa que sou, vi que uma foto encaixava na outra. Depois fui olhar as fotos que ela postava e todas eram em lugares que eu e meu então marido frequentávamos”, afirmou a mulher.

4- Mulher descobre traição ao cheirar cueca de namorado

Uma mulher estava namorando um homem 15 anos mais velho que ela e que sempre se mostrou indeciso sobre a relação: ignorava mensagens, sumia por dias, cancelava planos em cima da hora. Isso durou cinco anos.

Ela logo começou a ter ciúmes e passou a fazer coisas como contar as camisinhas que tinha guardadas.

A prova final para confirmar as traições foi cheirar a cueca do namorado após um pacote inteiro de preservativos sumir.

5- “Ele aceitou meu dinheiro enquanto recebia mesada da mãe”, conta mulher sobre ex

Esse é um daqueles casos em que a situação parece um roteiro de filme. Uma mulher descobriu que seu ex-namorado estava mentindo para ela sobre ser um DJ sem dinheiro e pró-feminista.

Após meses morando com ele, ela descobriu que, depois que ela dormia, o ex saía com os amigos e ia para raves.

Ela foi traída diversas vezes nessas ocasiões e ficou sabendo pelos amigos que ele dizia ter um relacionamento aberto, o que era mentira.

Além disso, o ex pegava dinheiro emprestado da mulher, mas recebia mesada da mãe.

6- Em chá de bebê, homem prova que esposa o traía e que filho é de outro homem

Uma festa que era para marcar um acontecimento feliz se transformou em tragédia. Durante a festa de chá de bebê, o homem afirmou que a mulher o havia traído e que ele não era o pai da criança.

Para provar, ele levou seu advogado para a festa, exames médicos e até uma gravação da mulher com o amante em momentos íntimos. Para piorar, o amante estava na festa.

7- Mulher gasta R$ 46 mil em plásticas para se vingar de ex que a traiu

Uma mulher de 54 anos descobriu que seu namorado, com quem estava há dois anos, tinha um relacionamento secreto e estava noivo de outra mulher.

Devido ao término, ela perdeu 13 quilos, desenvolveu depressão e saía de casa só para trabalhar.

A maneira que ela encontrou de se vingar foi gastando cerca de R$46,6 mil em cirurgias plásticas para alcançar o que chamou de “o corpo perfeito”.

8- Mulher descobre que foi traída pelo reflexo nos óculos do namorado em foto

Uma mulher contou no TikTok sobre como descobriu que seu namorado estava a traindo por meio do reflexo nos óculos dele.

O rapaz enviou uma foto para ela mostrando que estava em um carro, mas ela conseguiu ver no reflexo de uma das lentes as pernas de uma mulher sentada no banco de carona.

Quando tentou tirar satisfações, o namorado disse que ela estava louca, mas descobriu que ele chegou a ficar com outras cinco pessoas enquanto eles namoravam.

9- Após traição, mulher espalha panfletos dizendo que o marido abandonou a família

Após ter sido traída pelo marido, uma estadunidense decidiu expor o homem de uma forma bem diferente.

Ela espalhou panfletos pela cidade e acusou o parceiro de “abandonar a esposa e os filhos”.

A ação dividiu opiniões do Reddit: teve quem achou que o cara mereceu e teve quem achou a atitude arriscada porque a foto do panfleto expunha a identidade de duas crianças.

10- Mulher é chamada em delegacia e descobre traição do marido em vídeo

Uma mulher foi chamada para depor na delegacia porque seu marido estava envolvido em uma briga.

Enquanto ela assistia às imagens da agressão, ela também viu seu marido beijando e trocando carícias com outra mulher em um elevador. A briga aconteceu porque um outro homem chamou a mulher de acompanhante.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários