Tiago Ramos levou facada em restaurante após terminar com mãe de Neymar

No último final de semana, Tiago Ramos assustou seus seguidores ao aparecer todo ensanguentado nos Stories do Instagram contando que tinha levado uma facada em Cancún, no México. Um dos motivos que teriam o levado a ficar alterado no no restaurante, onde tudo aconteceu, foi o término com Nadine, mãe de Neymar.

Segundo informações do jornal Extra, a confusão teria sido causada após o atleta entrar no estabelecimento sem o uso de máscara, algo obrigatório por conta da pandemia da Covid-19. Ele estava sozinho no bar, e bem nervoso.

Ainda segundo a publicação, Tiago teria sido barrado, quando começou uma briga com dois homens, até que levou uma facada nas costas. Em suas redes sociais, ele tinha relatado: “Cheguei no restaurante e pedi um prato de carne, não sei o que aconteceu, não fiz nada, mas não me deixaram ficar”.

Tiago Ramos termina novamente com mãe de Neymar

Após tentarem recomeçar a relação, a aproximação não foi bem sucedida. Um dia antes de toda a confusão acontecer, Nadine teria decidido voltar para São Paulo sozinha.

O motivo da viagem dos dois era também uma forma de tentarem se reaproximar. Só que os dois teriam voltado a discutir, levando o modelo a se descontrolar e a mãe de Neymar a desistir do namoro.

Vale lembrar que, recentemente, Tiago Ramos desabafou no Instagram dizendo estar sozinho e em depressão.

