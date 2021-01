Conheça o curso de Odontologia do Centro Universitário Uninorte

A instituição é pioneira no ensino de odontologia do Acre, tanto a nível de graduação quanto de pós-graduação

O curso de Odontologia do Centro Universitário Uninorte oferece uma completa estrutura para que o acadêmico saia da graduação preparado para os grandes desafios da profissão. Compromissados com o aprendizado, a instituição oferece um corpo docente formado por especialistas, mestres e doutores, profissionais de destaque nas suas áreas de atuação. Sendo em média 12 áreas de especialização além das habilitações.

A Uninorte, também oferece a 1ª Clínica Escola Odontológica do Acre, possuindo uma ampla e moderna estrutura para que o acadêmico possa ter uma melhor experiência durante as aulas práticas. O espaço conta com todos os aparatos tecnológicos necessários para a formação do aluno, como Raio-X Panorâmico e mais de 50 boxes completos de atendimento.

Ademais, o curso de Odontologia é conceituado em nota 4 no Enade, reflexo de uma estrutura pedagógica e administrativa qualificada, somada ao corpo docente que se mantém atualizado e em constante evolução e a dedicação dos acadêmicos que encontram no curso o estímulo e o caminho para o seu progresso profissional. Além disso, a instituição oferece o Melhor Programa de Parcelamento Estudantil, o PARÇA. Com ele você estuda pagando parte das mensalidades durante o curso e o restante, sem juros, só depois de formado.

O profissional formado em Odontologia pode desempenhar atividades em diversas áreas. Sendo algumas delas: Cirurgia Geral, Ortodontia, Saúde Coletiva, Implantodontia, Odontologia Legal, Traumatologia e Cirurgia Bucomaxilofacial, Odontopediatria, Periodontia, Odontologia Estética, Endodontia e Odontologia do Trabalho. Lembrando que, a atualização constante, por meio de cursos de especialização, contribui para que o profissional alcance melhores colocações no mercado de trabalho, e, consequentemente, maiores salários.

Para sua formação, escolha uma instituição devidamente capacitada que possa oferecer uma boa estrutura e ensino de qualidade. Inscreva-se no Vestibular do Centro Universitário Uninorte. Por meio do link https://vestibular.uninorteac.edu.br/.

