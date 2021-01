Esquiador cai a 140 km/h e é levado inconsciente para o hospital; veja vídeo da queda

O esquiador suíço Urs Kryenbuehl foi levado de helicóptero para o hospital após um terrível acidente a 140 km/h, durante a Copa do Mundo de downhill masculino, em Kitzbuehel.

O jovem de 26 anos estava correndo na Áustria quando perdeu o controle no salto final. O esquiador ficou completamente imóvel depois de bater na neve com uma força incrível, deslizando cerca de 50 metros até a linha de chegada.

Após os primeiros relatórios sugerirem que ele estava consciente e reconheceu um de seus treinadores no momento em que foi levado de helicóptero, mais tarde foi relatado que ele tem ferimentos graves na cabeça, com as informações médicas sobre sua condição exata ainda não sendo divulgadas.

A lendária pista de Streif é amplamente considerada a mais perigosa para esquiar na série da Copa do Mundo. Tanto que a queda de Kryenbuehl não foi o primeiro incidente sério do dia. Apenas 30 minutos antes, o americano Ryan Cochran-Siegle colidiu com a rede de segurança e sofreu uma lesão no ombro. Ele rapidamente se levantou, mas também foi levado de helicóptero para o hospital para avaliação.

Kryenbuehl compete nos eventos de slalom gigante e downhill e sua queda chocou o mundo do esqui. O esquiador croata Elias Kolega, comentando em uma televisão local, disse: “Uau, isso é terrível, há muito tempo que não via uma queda dessas”.

