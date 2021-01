Marieta Severo sobre internação por Covid-19: “Lutando pela vida”

Marieta Severo falou sobre a internação por Covid-19 pela qual passou recentemente. Em um vídeo divulgado no Twitter, a atriz falou sobre a expectativa pela vacina e os momentos de medo enquanto estava no hospital.

“Queria falar com vocês da minha experiência de ter tido Covid. Do meu medo, meu pânico, do que é passar por essa doença”, começou.

“Enquanto estava internada, lutando pela vida, eu só pensava na vacina. Que a vacina ia chegar. E ela chegou. Eu abraço a vacina. Abraça você também”, pediu.

A atriz foi para o hospital no início de dezembro. De acordo com sua assessoria de imprensa, Marieta havia sido internada “por precaução e segurança, devido à idade, o aconselhável é ficar internada. Mas ela está bem e tranquila”.

Clara Buarque, neta de Marieta Severo, chegou a falar sobre a internação da atriz na época de sua alta. A jovem cantora, que é fruto da relação de Carlinhos Brown com Helena Buarque — filha de Chico Buarque com Marieta — publicou uma notícia sobre o assunto e agradeceu ao carinhos dos seguidores.

“Que alívio e que alegria. Obrigada de coração a todo mundo que mandou mensagem e energia positiva. Foi um baita susto, mas, graças a Deus, agora ela já está em casa”, escreveu Clara.

Marieta deixou o hospital Copa Star, no Rio de Janeiro, no dia 12 de dezembro, após ficar oito dias internada por causa de complicações da Covid-19 e ter pneumonia. De acordo com a assessoria de imprensa da atriz, ela segue o tratamento em casa. “Agora só vai ficar descansando. Ainda sente cansaço e tem que tomar medição pra pneumonia. Mas nenhum risco”, informou a representante de Marieta.