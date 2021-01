“No céu não existirão católicos nem evangélicos”, diz padre no AC ao comentar feriados religiosos

O Acre comemora nas datas de 20 e 23 de janeiro os dias do Católico e do Evangélico

Polêmico em suas declarações a favor do ecumenismo e da diversidade, o padre da Diocese de Rio Branco, Massimo Lombardi, usou as suas redes sociais nesta sexta-feira (22) para comentar os feriados do Dia do Católico e Dia do Evangélico.

As datas foram definidas na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) como 20 de janeiro para os católicos e 23 de janeiro para os evangélicos.

“No céu não existirão católicos nem evangélicos, padres, nem pastores e nem pai de santo”, comentou o religioso.

“No Reino dos céus existirão só os resgatados pelo Sangue precioso de Jesus, que testemunharam o amor incondicional ao próximo”, continuou.

Ao final, padre Massimo pediu oração de integrantes de todas as denominações religiosas para o momento que o Acre está enfrentando, de pandemia do coronavírus.

“Para o fim desta pandemia, peço a oração de Católicos, Evangélicos, Umbandistas, Daimistas, Candoblecistas, Espíritas. budistas. Axé, Awereré, Amém, Aleluia, Paz, Shalom e um bom dia para todos, todas e todis”, finalizou.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários