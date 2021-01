Nomeação de Flávio Silva para ocupar lugar de Ribamar na Casa Civil é publicada

O governador Gladson Cameli, oficializou a nomeação de Flávio Pereira da Silva como novo chefe da Casa Civil, na edição do Diário Oficial desta terça-feira (12).

Flávio Silva substitui Ribamar Trindade que ocupou o cargo por 2 anos e foi exonerado na última sexta-feira (9) para ocupar cargo de conselheiro no Tribunal de Contas do Estado.

Flávio é um homem de extrema confiança do governador Gladson Cameli e seu amigo desde a infância, além de ter trabalhado com o chefe do executivo desde que ele era deputado federal.

