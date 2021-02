Clubes paralisam suas atividades; FFAC quer flexibilização

Atendendo às normativas do decreto estadual de nº 7.849, que estabelece nova classificação de risco para a pandemia do novo coronavírus em todas as regiões do estado, as equipes do Atlético Acreano, Galvez e Rio Branco informaram que iriam suspender suas atividades em seus respectivos centros de treinamentos a partir desta quarta-feira (3).

O coordenador da base do Atlético Acreano, professor Alan Santana (Toró), explicou que, após uma reunião envolvendo membros da diretoria celeste, ficou estabelecido a suspensão das atividades no clube até segunda ordem. O Galo Carijó já contava com quase dez jogadores dos municípios acreanos alojados no clube para reforçar o time na disputa do Campeonato Acreano Sub-20, mas resolveu dispensar os atletas ao retorno de seus respectivos lares. “Não podemos ser irresponsáveis neste momento de crise sanitária e, por isso, decidimos pela priorização da saúde de nossos atletas”, disse Toró.

