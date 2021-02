Belo pede desculpas a Rodrigo Faro após sair da prisão

Belo gravava com Rodrigo Faro no momento em que foi preso, nessa quarta-feira (17/2), em Angra dos Reis

No momento em que Belo foi preso nessa quarta-feira (17/2), ele gravava com Rodrigo Faro em Angra dos Reis (RJ). Solto nesta quinta-feira (18/2), o cantor fez um longo desabafo no Instagram e aproveitou para se desculpar com o apresentador por ter presenciado tudo.

“Gostaria de pedir desculpas ao meu irmão Rodrigo Faro, com quem eu gravava em Angra dos Reis antes da operação. Sinto muito que ele e a família tenham estado presentes nesse momento”, escreveu o cantor. Belo também teceu agradecimentos aos fãs, bem como à esposa, Gracyanne Barbosa.

