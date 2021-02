Centro Universitário Uninorte oferece mais de 20 cursos de pós-graduação

O Centro Universitário Uninorte se preocupa em preparar profissionais para o mercado de trabalho, por isso investe cada dia mais em cursos de pós-graduação para que o estudante saia da instituição preparado e sendo o diferencial no local de trabalho. Atualmente, a Uninorte dispõe de mais de 20 cursos de pós-graduação, sendo 14 na área de Ciências da Saúde.

Para a coordenadora de Pós-Graduação da Uninorte, Eufrasia Cadorin, o foco da instituição é possibilitar desenvolvimento profissional, com foco no conhecimento técnico-científico e também nas demais habilidades e atitudes que irão diferenciar este profissional no mercado de trabalho.

Para Eufrasia, o profissional que busca aprimorar os conhecimentos agrega valor ao currículo. “Isso demonstra que além do conhecimento, este é um profissional proativo, que busca saber mais e está atento às necessidades de sua área”, finaliza.

Para saber mais acesse: https://www.uninorteac.edu.br/cursos/pos-graduacao.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários