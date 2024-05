“Não subirei no palanque de Bocalom e não o considero um amigo”, diz Socorro Neri; VÍDEO

Em coletiva nesta sexta-feira (3), a deputada federal Socorro Neri se posicionou sobre um possível apoio do Progressistas a reeleição do prefeito Tião Bocalom nas eleições deste ano.

A deputada declarou que apesar de ter uma relação antiga com o prefeito, ela tem o direito de não o considerar mais ‘amigo’ após uma série de acusações de corrupção, feitas por Bocalom, sobre a gestão de Neri à frente da Prefeitura de Rio Branco.

“Fui eleitora de Tiao Bocalom e participei ativamente das candidaturas dele até 2012. Hoje, em razão das denúncias vazias que ele me fez ao me suceder na prefeitura, não o considero mais um amigo, como o considerava, e nem desejo me aliar politicamente a ele. Mas isso não tem impedido que eu destine emendas para a prefeitura de Rio Branco, que eu o visite na Prefeitura, que eu o receba no meu gabinete em Brasília, que eu o acompanhe em visita a espaços públicos que serão reformados com recursos que destinei”.

Neri completou dizendo que caso a aliança entre Bocalom e Alysson seja oficializada, ela não deverá subir no palanque do prefeito e nem pedir votos para a reeleição dele, principalmente por não ‘acreditar’ na candidatura do prefeito.

