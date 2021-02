Membros de facção são presos com arma caseira em rodovia no Acre

Quatro pessoas foram presas acusadas de porte ilegal de arma de fogo e participação em organização criminosa, na tarde desta terça-feira (23), no km 3 da rodovia AC-40, sentido Plácido de Castro/Rio Branco, no interior do Acre.

Policiais militares do 4° Batalhão estavam em patrulhamento de rotina quando avistaram um veículo conduzido por um motorista de aplicativo trafegando com 4 passageiros. Os integrantes do veículo ficaram nervosos ao verem a viatura passando e isso motivou a abordagem policial.

Durante a revista pessoal nada foi encontrado. Ao fazer as buscas nos veiculo, os PMs localizaram uma arma de fogo de fabricação caseira de calibre 22 municiada além de mais 10 munições intactas do mesmo calibre.

Diante dos fatos, foi dado voz de prisão ao quarteto, que foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Plácido de Castro para a tomada das medidas cabíveis.

