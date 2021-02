Oito municípios enfrentam cheias de rios; veja galeria de fotos

Estão atingidas pelas cheias Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Rodrigues Alves, Sena Madureira, Feijó, Santa Rosa do Purus e Jordão

As cheias dos rios no Acre são preocupantes e o governo do Acre já decretou situação de emergencia pois, somadas à pandemia do coronavírus, crise migratória na fronteira do Acre com o Peru e ainda a epidemia de dengue, a situação tornou-se uma das maiores crises sanitárias enfrentadas pelo estado nos últimos anos.

Confira as fotos dos municípios:

