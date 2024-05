Com saída de Meyre Manaus, Alex Thomas é o novo coordenador do Miss Universo Acre

O colunista Alex Thomas é o novo coordenador do Miss Universo no Acre! A notícia foi confirmada na manhã desta segunda-feira (06) pelo próprio Alex. Com experiência de anos no ramo de preparação de modelos, a meta, segundo ele, é “voltar a colocar o Acre no topo do Miss Universo Brasil”.

Ao ContilNet, Alex revela que como já vem trabalhando no “Miss Acre Teen”, ele já tem o olhar necessário para enxergar onde cada uma das candidatas precisa melhorar:

“A gente vem acompanhando essas meninas desde a adolescência. Numa preparação justamente para utilizar no Miss Acre. É muito importante, porque a gente vai conhecendo essas meninas vendo o que tem que melhorar. Preparar mesmo para ir uma menina bem preparada para o nacional”, declara.

Nova Fase

Meire Manaus tomou a decisão de deixar sua posição após liderar o concurso por um longo período de 18 anos. Sua saída marca o fim de uma era e representa uma mudança importante na gestão do concurso no estado.

Com novas regras, como a impossibilidade de aclamação ou escolha de misses, Alex fala que o processo se dará através de um itinerário entre municípios para garantir que eles tenham uma “super coletiva”:

“Deixo um recado para as meninas para que se inscrevam, porque a partir de agora, vamos correr atrás da coroa nacional”, finaliza.

Miss Universo Brasil

O Miss Universo Brasil é um concurso anual de beleza feminina, onde cada estado brasileiro envia uma representante para competir pelo título nacional.

A vencedora é escolhida para representar o país no Miss Universo. Embora tenha sido realizado desde o início do século, o concurso ganhou regularidade em 1954, com a vitória de Martha Rocha, da Bahia.