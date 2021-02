Programa Água para Todos vai beneficiar mais de 120 mil pessoas no Juruá

Segunda maior cidade do estado, Cruzeiro do Sul foi escolhida pelo Departamento Estadual de Água e Saneamento (Depasa) para receber um audacioso projeto de abastecimento domiciliar de água potável. O investimento, orçado em R$ 2 milhões, vai perfurar 20 poços artesianos na região, levando água tratada para mais de 120 mil pessoas.

Na manhã desta sexta-feira, 12, a presidente do Departamento, Waleska Dessoti, acompanhou o início da perfuração do primeiro poço, em uma área no bairro Aeroporto Velho. “Esse investimento vem para contemplar milhares de famílias que ainda não possuem fornecimento regular de água tratada. O governador determinou a execução do projeto e viemos aqui para acompanhar o início dos trabalhos”, disse.

José Braz, gerente do Depasa no Juruá, explicou que, utilizando um caminhão perfuratriz, equipado com uma sonda rotativa pneumática, o primeiro poço deverá ter 150 metros de profundidade e, quando concluído, fornecerá entre 40 e 50 mil litros por hora. Será instalado um reservatório elevado, com a expansão da tubulação até a rede de distribuição já existente.

“Estamos cumprindo a determinação do governador para melhorar o sistema de abastecimento de água no Juruá. Este projeto aqui no Aeroporto Velho vai atender mais de seis mil pessoas. É um marco histórico para a região, porque o investimento é bem abaixo do que foi executado pelo governo anterior”, disse. Braz disse ainda que a proposta é perfurar 20 poços nas cidades da região até dezembro de 2020.

