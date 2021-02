Rios nos 10 municípios do Acre seguem em vazante

Devido às enchentes ocorridas no estado, um total de 110.766 pessoas foram atingidas nos últimos dias

Os níveis dos rios dos 10 municípios que enfrentam enchentes apresentaram vazante durante a medição realizada pela Defesa Civil estadual nesta quarta-feira (25).

Em Cruzeiro do Sul, o nível do Rio Juruá está em 14, 16 metrosatingindo mais de 33 famílias. Em Tarauacá, o rio que leva o mesmo nome do município já estava medindo 9 metros e 15 centímetros. A cheia afetou mais de 28 mil famílias.

Em Feijó, o Rio Enviara está medindo 14 metros e 35 centímetros. Mais de 3 mil famílias foram afetadas. Já em Sena Madureira, o Rio Iaco está medindo 17 metros e 82 centímetros. A cheia já afeta mais de 27 mil pessoas.

Na capital, o Rio Acre segue em 14 metros 88 centímetros, 88 centímetros acima da cota de transbordo. A alagação já atingiu mais de 13 mil pessoas.

Devido às enchentes ocorridas no estado, um total de 110.766 pessoas foram atingidas nos últimos dias.

Foto de capa: Juan Vicentt Diaz

