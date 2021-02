Roberto Bolaños, o Chaves, teria previsto a pandemia de Covid-19

Sem dúvidas, um dos rostos inesquecíveis quando o assunto é show de humor é o de Roberto Gómez Bolaños (também conhecido como El Chespirito). O ator, que faleceu em 2014, idealizou um dos programas de maior sucesso das últimas décadas, o Chaves, que se tornou referência na América Latina como uma das mais populares séries de comédia.

Recentemente, um outro programa sob o comando do comediante foi relembrado. Trata-se da comédia Los Caquitos (1980-1995). No Brasil, alguns episódios desse programa foram exibidos dentro do chamado Clube do Chaves. O motivo da lembrança é o fato de um dos episódios da produção abordar uma espécie de pandemia, semelhante ao que o mundo está passando no momento.