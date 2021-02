Veja as primeiras imagens enviadas de Marte pelo robô Perseverance, da Nasa

A sonda Perseverance, da Nasa, pousou em Marte na tarde desta quinta-feira (18), sete meses depois de partir da Terra.

“É realmente o começo de uma nova era”, disse o administrador associado da Nasa para a ciência, Thomas Zurbuchen, no início do dia durante o webcast da agência espacial americana sobre do evento que mostrou a chegada do robô ao planeta.

Pouco após o pouso, na tarde desta quinta-feira (18) no Brasil, foram postadas, na conta no Twitter da sonda, as primeiras imagens registradas pela Perseverance no solo de Marte.

Confira as duas primeiras fotos:

