Acre vacinou pouco mais de 10 mil com as duas doses dos imunizantes anti-Covid

O Acre vacinou, até o momento, 10.288 pessoas com as duas doses dos imunizantes contra a Covid-19. As informações constam no Portal de Informações sobre o Combate à Covid-19 do governo do estado.

Receberam a primeira dose 39.902 acreanos. O total de vacinas aplicadas passa dos 50 mil. Rio Branco concentra a maioria das aplicações (22.155), seguido por Cruzeiro do Sul (6.805).

