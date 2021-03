AM: homem é preso após oferecer dinheiro para estuprar sobrinhas

De acordo com as vítimas, o tio, que mora com elas, cometia o crime desde quando eram menores de 18 anos

Um homem de 34 anos foi preso por tentativa de estupro de duas sobrinhas, em Manaus (AM), na segunda-feira (8). De acordo com as vítimas, o tio, que mora com elas, cometia o crime desde quando eram menores de 18 anos.

Conforme uma das vítimas, ela estava na casa de uma vizinha, cuidando de uma criança, quando tio tentou cometer o crime. O homem chegou a oferecer dinheiro e segurou o braço dela, para que não fugisse.

O caso foi denunciado e policias militares do efetivo da 4ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram até o local. O tio foi preso por tentativa de estupro e conduzido à Delegacia Especializada Em Crimes Contra a Mulher (DECCM) para os procedimentos cabíveis.

