Botafogo vira no fim e segue na luta pela semi do Campeonato Carioca

Glorioso vence Nova Iguaçu por 2 a 1 com dois gols no segundo tempo

O Botafogo suou, mas conseguiu a virada sobre o Nova Iguaçu com dois gols no fim da partida. O resultado de 2 a 1 manteve o Glorioso na briga pela semifinal do Campeonato Carioca.

A equipe do técnico Marcelo Chamusca chegou aos nove pontos, e agora ocupa a sexta posição. Já o Nova Iguaçu ficou com seis pontos, na nona colocação.

O Botafogo tomou a iniciativa desde o início do jogo. A primeira boa chegada do Glorioso ocorreu logo aos dois minutos Marcinho cobrou falta na área e Gilvan subiu para cabecear, mas Luis Henrique fez boa defesa.

O time da Baixada Fluminense respondeu aos 11 minutos, com Yan. Ele avançou pela direita e tentou cruzamento na área. Douglas Borges espalmou e afastou o perigo.

Apesar de ter mais posse de bola e ocupar o setor defensivo adversário nos primeiros minutos, o Botafogo tinha dificuldade em finalizar.

O time só chegou com perigo real aos 22 minutos, com Felipe Ferreira. Ele chutou em cima de André Santos depois de ter recebido passe de Marcinho.

O jogo passou a ficar equilibrado e as equipes só chegavam em tiros de longa distância ou em bola alçadas na área, sem muitos problemas para os goleiros. O panorama foi o mesmo até o fim da etapa inicial.

A primeira chance do segundo tempo foi do Botafogo, com Gilvan. Ele cabeceou a bola para fora após cobrança de falta de Felipe Ferreira. Assim como no começo da partida, o Nova Iguaçu respondeu, só que dessa vez com gol.

Vandinho recebeu passe de Rafinha, entrou na área alvinegra, balançou para cima da zaga e acertou bonito chute no ângulo esquerdo do goleiro Douglas Borges para abrir o placar, aos seis minutos.

A equipe da Baixada Fluminense quase fez o segundo três minutos depois. Yan recebei lançamento longo, dominou e entrou na área. Na hora de finalizar, acabou sendo travado por Jonathan.

O Botafogo perdeu um gol incrível aos 29 minutos. Kayque lançou para Ênio, que entrou na cara do goleiro Luis Henrique. O atacante tentou driblar o goleiro, foi desarmado e perdeu a oportunidade do empate.

Quando parecia que o Botafogo sairia com a segunda derrota consecutiva, veio o empate. Marco Antônio cobrou falta pela direita, que chegou até Ênio. Ele chutou forte, a bola explodiu no travessão, bateu em Vandinho, e morreu no fundo da rede do Nova Iguaçu: 1 a 1 aos 45 minutos.

QUE VIRAAAAADA, MEU GLORIOOOOSO! Ênio e Marco Antônio marcam nos últimos minutos e o Fogão vence o Nova Iguaçu por 2 a 1! VAAAAAAAAAAAAAAAAMOOOOOOS! pic.twitter.com/JSZnSmdL1v — Botafogo F.R. (@Botafogo) March 28, 2021

O Glorioso não desistiu e chegou à virada aos 50 minutos. Boa jogada pela direita com Navarro. Ele cruzou para dentro da área, Ênio fez o corta-luz e Marco Antônio, de primeira, chutou no cantinho esquerdo do goleiro para decretar a vitória do Botafogo no dia em que fez a sua estreia com a camisa alvinegra.

Na próxima rodada, o Botafogo enfrenta o Madureira, quarta-feira (31), às 17h (horário de Brasília), no Giulite Coutinho, em Mesquita-RJ. Já o Nova Iguaçu pega o Macaé, também na quarta, às 15h, no estádio Los Larios, em Duque de Caxias (RJ).

(Foto: © Vitor_Silva)

