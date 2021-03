Casos de SRAG nos 2 primeiros meses do ano é 9 vezes maior que no ano passado

“A síndrome não vai levar a óbito. Infelizmente o que pode levar a óbito é a resposta do organismo ao vírus. De certa forma, o dano que o vírus vai causar no vírus”, concluiu o técnico.

Por ser uma doença respiratória, as medidas mais indicadas são as mesmas já indicadas no tratamento de Covid-19 e de outras doenças respiratórias. O isolamento domiciliar, o uso da máscara, a lavagem das mãos e a utilização do álcool gel são apontadas como medidas que ajudam na prevenção.