Cirurgiã expõe Gleici após ex-bbb reclamar na web do resultado do nariz: ‘contraditória’

Responsável pela rinomodelação no nariz da campeã do “BBB 20” Gleici Damasceno, a cirurgiã dentista Yane Pacheco fez um vídeo no Instagram para rebater as declarações da acriana de que o procedimento não teria dado certo.

Em desabafo feito em seu Instagram, ela expôs áudios de conversas com a ex-BBB em que Gleici elogia o procedimento e diz que ficou “abismada” quando a ex-BBB foi às redes sociais no último fim de semana dizer que não tinha gostado do novo nariz.

“Vi muitas mensagens nas fotos que eu postei falando mal e dizendo que eu fiz errado e modifiquei o nariz dela. Não foi isso que aconteceu. Fui pega de surpresa quando ela fez um post dizendo que não deu certo a remodelação e que eu modifiquei o nariz dela. Ela se mostrou muito contraditória. Não esperava isso dela, jamais. Ela foi super fofa comigo me elogiou, disse que amou o resultado. Tenho prints dela dizendo que amou o resultado e que ficou feliz. E agora ela postou falando que deu errado. Ficou parecendo, no texto dela, que eu não sou profissional e cometi um erro e modiquei. E até pareceu que ela só fez a rinoplastia porque eu errei na modelação. Isso não aconteceu, estou muito abismada com isso”, desabafou a profissional.

Yane relatou que Gleici havia dito que não queria que as pessoas soubessem do procedimento com medo das críticas, mas que a mesma, após a segunda sessão, a autorizou a postar um “antes e depois”.

“No primeiro dia que ela falou comigo ela disse que não queria que as pessoas soubessem, disse que não gostava das críticas e que as pessoas iam criticar muito”, disse. “O que eu fiz foi rimodelação e preenchimento no queixo. Até porque, não se muda um nariz de frente com rinomodelação. Eu não faço plástica. Em nenhum momento deu errado. Vou mostrar para vocês áudios dela elogiando, para não ficar parecendo que eu não a louca. Foi uma injustiça o que ela fez comigo”.

