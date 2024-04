Friale acerta questão sobre clima em concurso da Prefeitura; Veja correção

A contestação feita por Davi Friale, pesquisador renomado do tempo no Acre, sobre uma questão do concurso público da Prefeitura de Rio Branco, nesta segunda-feira (29), trouxe à tona uma correção significativa.

Sua análise apontando que o clima do Acre se assemelha mais ao tropical típico, caracterizado por uma estação chuvosa e outra seca, influenciou diretamente na revisão do gabarito, assegurando a precisão do processo avaliativo.

Saiba mais: Friale denuncia erro em questão sobre clima em concurso da Prefeitura; confira a questão

O gabarito preliminar, divulgado uma semana antes, indicava a alternativa B como correta, que descrevia o clima equatorial com altas temperaturas, elevados níveis de precipitação e alta umidade relativa do ar.

No entanto, após a análise de Friale e a identificação da inadequação da resposta, o gabarito final divulgado pela banca trouxe a alternativa C como correta.

Ao identificar o equívoco na descrição climática apresentada na questão, Friale não apenas demonstrou sua profunda compreensão sobre o tema, mas também evidenciou a importância de considerar o conhecimento local em concursos públicos.

Sua intervenção levou à revisão do gabarito preliminar, resultando na correção da resposta indicada, o que reflete a seriedade e a transparência do processo seletivo. A atuação de Davi Friale ressalta a relevância de especialistas locais na revisão e validação de questões em concursos públicos, garantindo que os candidatos sejam avaliados de maneira justa e precisa.

A questão ganhou destaque nas redes sociais e entre os candidatos, levando a uma revisão do gabarito preliminar divulgado anteriormente. O Concurso Público da Prefeitura de Rio Branco, que recebeu um total de 52.347 inscrições, oferece 1267 vagas, entre imediatas e em cadastro de reserva, distribuídas em diferentes áreas e cargos.

Veja na íntegra a questão:

O enunciado traz uma ilustração do mapa do Brasil, com a seguinte questão (no cardeal de Técnico em Gestão Pública):

O estado do Acre fica numa região onde predomina o clima equatorial, que tem como característica:

(A) Invernos frios e chuvas bem distribuídas ao longo do ano bem como alta amplitude térmica anual;

(B) Altas temperaturas, elevados níveis de precipitação e alta umidade relativa do ar;

(C) Alternância entre uma estação seca e uma estação chuvosa e altas temperaturas;

(D) Baixa amplitude térmica anual, baixa umidade relativa do ar e longos períodos de estiagem.

“O clima do Acre é tropical típico, semelhante ao clima de Goiás, ou seja, o verão é chuvoso, porém o inverno (junho, julho e agosto) é seco, com chuvas médias abaixo de 35mm, em Rio Branco, e inferiores a 30mm, na microrregião de Brasileia”, afirmou Friale.