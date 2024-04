Instituto Verbena divulga gabarito final do concurso da prefeitura de Rio Branco

O Instituto Verbena da Universidade Federal de Goiás (IV/UFG), responsável pela aplicação da prova do Concurso Público da Prefeitura de Rio Branco em 21 de abril, anunciou nesta segunda-feira (29) a divulgação do gabarito final das provas realizadas. O resultado preliminar da prova objetiva será disponibilizado em 3 de maio.

O certame registrou um total de 52.347 inscrições, com os candidatos disputando 1267 vagas, distribuídas entre 540 imediatas e 547 em cadastro de reserva no primeiro edital, e 90 imediatas e 90 em cadastro de reserva no segundo edital.

Para os cargos de operador de máquinas agrícolas, operador de máquinas pesadas, agente comunitário de saúde e agente de endemias, os candidatos classificados ainda serão submetidos a provas práticas ou testes físicos adicionais, agendados entre 25 e 29 de maio. Os resultados preliminares dessas etapas serão divulgados em 5 de junho.

