Conheça as 3 vacinas nacionais mais promissoras, segundo a Anvisa

Agência reguladora acompanha fórmulas desenvolvidas por universidades brasileiras, para orientar as etapas de pesquisa necessárias

Em meio à corrida pela aprovação de vacinas contra Covid-19 prontas para uso, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) acompanha o processo de desenvolvimento de fórmulas produzidas no país, em três instituições públicas de ensino superior. Consideradas promissoras, as iniciativas são da Universidade de São Paulo (USP), da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Os projetos estão em fase laboratorial ou pré-clínica, o que significa que os imunizantes ainda não foram liberados para aplicação em voluntários. Por enquanto, as fórmulas vem sendo avaliadas in vitro e em testes em animais. A expectativa é que os ensaios clínicos – quando o medicamento é administrado em humanos – comecem ainda no segundo semestre de 2021.

Foto: Miakievy/GettyImages

