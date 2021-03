Covid-19: SP identifica variante semelhante à da África do Sul em Sorocaba

Diretor do Instituto Butantan disse que o material genético do vírus foi analisado, mas a possibilidade de ser uma nova variante não é descartada

Nesta quarta-feira (31), o governador, João Doria (PSDB), confirmou que foi detectado um caso de uma variante da Covid-19 em Sorocaba , município de São Paulo , que se assemelha à da África do Sul, em coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes.

O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, disse que o material genético do vírus foi analisado e, mesmo sendo similar ao da África do Sul , a possibilidade de ser uma nova variante não é descartada.

“Em Sorocaba foi identificada uma variante, que foi submetida o trabalho descrevendo. É uma variante assemelhada à da África do Sul, embora não haja histórico de viagem ou de contato com viajantes à África do Sul. Então também existe a possibilidade de que seja já uma evolução da nossa P1 em direção a essa nova mutação da África do Sul”, disse Covas.

Jean Gorinchteyn, secretário da Saúde, afirmou que o estado já tem 92,2% das UTIs ocupadas e a Grande São Paulo 91,8%.

“Temos 12.975 pacientes internados nas nossas unidades de terapia intensiva. Para se ter uma ideia, tínhamos agora na segunda-feira 12.945. Portanto, a ascensão, apesar de estar ocorrendo, vem num numerário menor do que aquilo que estávamos acompanhando nas últimas semanas, com centenas de novas admissões nas unidades”, disse.

De acordo com ele, no momento, o número de pacientes na UTI é o dobro do pico anterior da pandemia, em julho de 2020.

(Foto: Governo de São Paulo)

