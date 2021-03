Dnit finaliza restauração de trecho que cedeu na BR-317, em Epitaciolândia

O tráfego de veículos no trecho da BR-317 que cedeu após fortes chuvas já foi liberado após o Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre no Acre (Dnit) concluir a restauração. As obras foram finalizadas nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (23).

O deslizamento ocorreu domingo (21), no km 264, próximo ao município de Epitaciolândia.

O Dnit esclarece que os trabalhos foram apenas provisórios, por conta das chuvas frequentes nesta época do ano. Um serviço mais completo será feito apenas na estiagem amazônica.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários