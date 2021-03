Fora do jogo contra o Barça, Neymar posta: “O certo por linhas tortas”

Neymar se manifestou após ter tido sua ausência no jogo contra o Barcelona confirmada pelo Paris Saint-Germain nesta terça-feira (9/3). O craque lamentou não ter conseguido se recuperar de sua lesão a tempo de reencontrar seu amigo e ex-companheiro, Lionel Messi, dentro de campo.

“Deus prepara o certo por linhas tortas”, escreveu o brasileiro em seu perfil do Twitter. Neymar estava 100% focado em estar pronto para enfrentar o Barcelona no jogo de volta das oitavas de final da Champions League. Fez uma dieta sem carne, tomando uma mistura com magnésio e usou uma máquina de oxigênio.

Leia mais em METRÓPOLES, clique AQUI!

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários