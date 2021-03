FURIA one9 condena racismo sofrido após dança contra LOUD

Gustavo “one9”, destaque do time de Free Fire da FURIA, foi alvo de racismo no último final de semana após trocas de farpas na LBFF 4 com a LOUD. O jogador topou conversar de forma exclusiva com o ge para explicar o acontecido. Ele sofreu ataques racistas de um torcedor só porque acabou fazendo uma dancinha em cima do corpo abatido de Cauan “Cauan” em meio a 13ª rodada da competição.

Uma brincadeira de pura rivalidade que o fez ser chamado de macaco em sua própria rede social. Para a reportagem, one9 disse que foi a primeira vez dentro do Free Fire que ele passou por isso, mas comentou outras situações parecidas fora do servidor só por ter pele mais escura. O jogador também exaltou Pedro “Peuzada”, da Team Liquid, que prestou solidariedade na ocasião e é uma das vozes mais importantes dos eSports contra o racismo.

Leia mais no GE, clique AQUI!

Foto: Garena/Jéssica Liar

