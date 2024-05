Exclusivo: saiba a verdadeira história da separação de Belo e Viviane

Depois de Luciana Picorelli expor que Radamés Furlan foi o pivô da separação de Belo e Viviane Araújo, o jogador de futebol deu detalhes sobre o assunto. Procurado pela coluna Fábia Oliveira, o boleiro confirmou as informações e ainda contou que o pagodeiro sabia que a atriz estava se separando para assumir o relacionamento com ele, que já tinha quase dois anos.

“Eles terminaram por conta da relação que eu vinha tendo com a Viviane. Nos conhecemos no final de 2005 e em 2007 a Viviane decidiu terminar com o Belo”, lembrou.

Na época, o cantor estava cumprindo pena por associação ao tráfico. Ele foi condenado a oito anos de prisão, em 2004. Foragido, escondido num quarto com paredes falsas na casa em que morava com a rainha de bateria do Salgueiro, Belo foi levado para o presídio Ary Franco, no Rio.

Radamés citou que logo depois, quando Belo estava no regime semiaberto, tendo que dormir na cadeia, Viviane foi embora da casa que dividia com o marido:

“Ele ia final de semana para casa. Antes de chegar o fim de semana, Viviane parou um caminhão na porta da deles, levou tudo que era dela e deixou uma carta, inclusive, falando de mim para o Belo”, ressaltou.

O jogador de futebol seguiu: “O que as pessoas acham, o que as pessoas sabem, é que a Viviane era a vítima, a traída e a verdade não é essa. Quem traiu e quem decidiu terminar o relacionamento foi ela”.

Questionado sobre o motivo de não ter se manifestado antes, Radamés Furlan declarou que, na época, os rumores foram bom para evitar que fosse atacado. “Não preciso mais mentir. Eu omiti isso porque era conveniente, agora não é mais”, observou sobre o fato ter sido citado por Luciana Picorelli, ex-namorada de Belo.

Nessa segunda-feira (29/4), o ex-Fazenda confirmou ter vivido um caso extraconjugal com a artista, revelando que conheceu Viviane no final de 2005, na gravação de um programa, apresentado por Gugu Liberato. Desde então, passaram a se falar e manter contato com mais frequência, se relacionando em seguida com a moça.

“Foi coisa de menino, de imaturo, de menino sem muito juízo. Eu acabei me envolvendo, não me orgulho disso. Me arrependo muito de ter me envolvido com uma mulher casada, que tinha compromisso com uma pessoa pública”, frisou.