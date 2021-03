Governo do AC abre vagas de estágio para alunos do ensino médio e superior; confira

A Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag) divulgou na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira (22) a abertura de um processo simplificado para seleção de estagiários de nível médio e superior, vidando a formação de cadastro de reserva.

As vagas são para os estudantes que estão cursando a partir do terceiro período nos cursos de Administração, Administração Pública, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas (Economia), Ciências Biológicas, Comunicação Social com Habilitação em Jornalismo, Direito, Engenharia Ambiental e Sanitária, Engenharia Florestal, Engenharia Civil, Geografia, Jornalismo e Química, além dos que estão a partir do segundo período nos cursos de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Gestão Pública, Gestão de Recursos Humanos, Processos Gerenciais, Marketing, Gestão Financeira, Gestão de Serviços Jurídicos e Notariais, Gestão da Tecnologia da Informação, e Rede de Computadores, Serviço Social e Sistema da Informação. Há vagas também para alunos do Ensino Médio, a partir do 2º ano.

Por conta da pandemia do coronavírus, as inscrições serão realizadas exclusivamente, por meio eletrônico a partir das 00h:00m desta segunda-feira até as 23h:59m do dia próximo dia 09 de abril, através do envio de documentação para o endereço eletrônico vagas.estagioielac@gmail.com. Os documentos são: Curriculum Vitae; Ficha de Inscrição (disponível na página 10 do DOE); Cópia RG e CPF; Declaração de Matrícula da Instituição de Ensino; histórico escolar que conste as notas/menções referente o 1º semestre de 2020; Cópia de Comprovante de Endereço atualizado e, se aplicável, a declaração de insuficiência de renda (também disponível no DOE).

O Instituto Euvaldo Lodi (IEL) será o responsável pelo seletivo. A seleção adotará como critério a média global das notas obtidas, para a organização da lista de classificação, que será feita em ordem decrescente, de acordo com o turno indicado pelo estudante disponível para estagiar. O estágio terá duração de 12 meses, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período.

A carga horária semanal será de 20 (vinte) ou 30 (trinta) horas distribuídas nos horários de funcionamento das secretarias.

A remuneração para os estudantes de nível superior, que cumprirão 4 horas por dia, será de R$ 420,00, e para os que vão cumprir 6 horas, será R$ 630,00. Os alunos do Ensino Médio com carga horária de 4 horas deverão receber R$ 280, enquanto os que vão prestar serviço por 6 horas corridas, serão beneficiados com R$ 420,00.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários