Governo não fechará passagem de veículos e pedestres nas pontes de Rio Branco

SEM DOR DE CABEÇA

Cargo de comissionado é bom quando não ocupa o noticiário com bobagem ou pauta negativa. Ao contrário de vários problemas desta natureza no governo, Gladson Cameli não bate cabeça com a Rádio Aldeia. Desde o início da gestão o espaço é comandado pelo jornalista Jairo Carioca, na paz do Senhor.

MÚSICA POPULAR DE VERDADE

Carioca deu outra cara para a rádio. Agora, ao invés de uma programação mais culta e intelectualizada, que agradava a meia dúzia de pessoas, o veículo de comunicação estatal transmite o que o povo gosta de ouvir.

LIMPEZA DOS BAIRROS

Se por um lado a Secretaria de Zeladoria tem pecado na manutenção do Parque da Maternidade, por outro vem fazendo a limpeza pós-enchente dos bairros atingidos. Assim que o as águas baixaram, o órgão municipal iniciou os trabalhos.

TOMA QUE O FILHO É TEU

Mas um serviço não inviabiliza o outro. Bocalom foi eleito prometendo transformar Rio Branco em um paraíso, portanto, mãos à obra.

DE CONFIANÇA

O Diário Oficial desta quarta-feira, 3, trouxe a nomeação do Roxinho para ser Diretor do Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac). Sempre defendi que função de confiança, como o próprio nome diz, é de confiança de quem nomeia. Permaneço com essa opinião.

BOMBRIL

Roxinho já passou pela Fundação de Tecnologia do Estado do Acre (Funtac), recentemente estava na Assessoria de Articulação Política, agora vai para a pasta ambiental. Uma coisa é certa, o homem é uma carta na manga com que o governador conta quando precisa. Daqui para o final da gestão não se espantem se ele pousar na Segurança ou na Assistência Social. É mil e uma utilidades.

CRISE NA FRONTEIRA

Em Assis Brasil, mais de 500 imigrantes aguardam autorização do governo do Peru para que possam adentrar o país. Enquanto nada é resolvido, a crise humanitária segue no colo do Brasil. O município comandado pelo professor Jerry Correia (PT), que já tem recursos escassos, não tem condições de arcar com um problema desse tamanho. Cadê o Itamaraty?

ESTRADA DAS FÉRIAS

Pensada com o objetivo de promover a integração econômica do Acre com o restante da América Latina, a Estrada do Pacífico também virou porta de entrada para imigrantes ilegais no país. Na verdade, o “bum econômico” não chegou, a estrada serve mais para levar dinheiro acreano para Cusco no período de férias do que para qualquer outra coisa.

RISCO DE REPETIR O ERRO

O governo brasileiro corre o risco de fazer uma besteira ainda maior, caso venha a autorizar a construção da estrada de Cruzeiro do Sul para Pucallpa. Além de não ter retorno financeiro, promover um atentado ecológico irreversível. O impacto ambiental será inúmeras vezes maior que o lucro advindo do comércio com as pobres cidades desta região do Peru (Ucayali).

FAKE NEWS NA REDE

Nos grupos de WhatsApp estão circulando inúmeras fake news sobre o lockdown nos finais de semana. Uma dessas mensagens criminosas, divulgam que o poder público fechará a passagem de veículos e pedestres pelas pontes de Rio Branco.

VAGABUNDAGEM

Quem perde tempo fazendo um desserviço à população como esse, sobretudo para que tem menos acesso a informação, deveria responder criminalmente. O secretário de Polícia Civil precisa acionar a inteligência do órgão para encontrar os delinquentes. O exemplo usado na nota anterior é apenas um dos vários. Há também sobre vacinação em locais onde não está sendo realizado, desabastecimento de produtos de primeira necessidade nos supermercados. Enfim, é como diz o ditado: mente vazia é oficina do diabo.

DESCANSA, MILITANTE!

A eliminação de Lumena ontem do BBB foi a prova de que ninguém aguenta mais gente chata militando errado, com defesas vagas de ideias, palavreado difícil… Que isso sirva como um alerta para que deseja disputar uma as eleições de 2022. Até do Big Brother dá de arrancar algum ensinamento.

CENSURA

A Câmara dos Deputados ao pedir a prisão de Danilo Gentili promove uma vergonhosa tentativa de calar o humorista, nada mais que isso. Enquanto comunicador, é papel dele denunciar as barbaridades que políticos tentam fazer a população engolir, neste caso em específico, a “PEC da Impunidade”, que visa blindar parlamentares alterando as regras que permitem suas prisões.

LIBERDADE DE EXPRESSÃO

Ninguém precisa concordar com o que diz o comediante, mas todos precisamos defender o seu direito à liberdade de expressão. Hoje é com ele, amanhã pode ser conosco.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários