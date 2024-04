Aeronave de Gladson foi enviada para buscar corpo de primo assassinado a facadas

A Polícia Civil trabalha com o intuito de localizar o acusado pelo assassinato de Bruno Cameli Messias, que aconteceu na noite do último domingo (21). A aeronave do Gladson Cameli, primo de segundo grau da vítima, foi enviada para buscar o corpo.

SAIBA MAIS: Primo de Gladson é assassinado a facadas no interior do Acre por causa de ciúmes

Bruno Cameli morreu durante uma bebedeira com amigos, na comunidade Triunfo. Ele teria dado em cima da esposa do acusado. Revoltado, o homem pegou uma faca e deu um golpe na barriga da vítima.

A comunidade fica três horas de barco da cidade de Marechal Thaumaturgo, em razão da distância, os policiais ainda estão tentando conseguir os recursos para chegar até o local em busca de prender o suspeito.

Em depoimento à polícia, a mulher do suspeito disse que sempre que Bruno bebia, a assediava. No dia do crime, ela conta que estava na cozinha quando ouviu a discussão. Quando chegou no cômodo em que estavam Bruno e o marido, já o encontrou com um golpe de facas, que o deixou com as vísceras expostas.

A mulher, acompanhada de seus familiares, colocou a vítima dentro de uma embarcação e o levaram para o hospital. Ele Bruno Cameli morreu a caminho da unidade.