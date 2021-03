Madrugada tem treta de Lumena e Fiuk, festival de choro

A conversa entre Lumena e Juliette, no entanto, rendeu uma discussão entre Fiuk e Lumena

O jogo da discórdia gerou desconforto entre os brothers do “BBB 21” (TV Globo) durante a madrugada. Após distribuírem adjetivos nada amigáveis aos colegas, como “hipócrita” e “duas caras”, alguns participantes decidiram dar justificativas e conversar sobre a dinâmica.

Juliette e Lumena, Pocah e Gil, Arthur e Thaís e Carla e Caio foram algumas das duplas que tentaram passar tudo a limpo após “tretarem” no programa ao vivo. A conversa entre Lumena e Juliette, no entanto, rendeu uma discussão entre Fiuk e Lumena, que têm se dado muito bem desde o início do reality.

As lágrimas também rolaram soltas na noite. Teve quem chorou porque “não aguenta mais”, quem chorou porque foi “tratada como lixo” por outra participante… Motivos não faltaram para o “chororô” do pessoal. Rolaram ainda críticas de Gil a Juliette, uma “invertida” entre os “Bastiões”, papo de jogo e muito mais.

