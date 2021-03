Maranhão e Piauí assinam contrato para compra de doses da Sputnik V

Depois da Bahia, os Estados do Maranhão e do Piauí assinaram nesta quarta-feira contrato para a compra da vacina russa Sputnik V. A previsão é de que as primeiras doses comecem a chegar em abril.

Pelo Twitter, o governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), disse que pretende adquirir 4.582.861 de doses de vacina. “Estamos enviando contrato hoje para a empresa russa. Expectativa é conclusão da compra e início das entregas em abril.”

Ainda segundo Dino, o Estado está comprometido com o Plano Nacional de Imunizações (PNI). “Caso o Ministério da Saúde opte por assumir o contrato, não vamos nos opor. Caso não queira, vamos manter a compra”, afirmou.

Já o governador do Piauí, Wellington Dias (PT) divulgou um vídeo no qual confirma a celebração do contrato entre o Estado e o Fundo Soberano Russo. “Contrato assinado. Fruto de meses de negociações pelo Consórcio Nordeste para trazer mais vacinas para o nosso país”, disse Dias, sem informar a quantidade de doses. “O montante foi proporcional à população de cada Estado”, afirmou a assessoria de imprensa do governador.

Na semana passada, o governo da Bahia assinou contrato para compra de 9,7 milhões de doses da Sputnik V para o Estado.

