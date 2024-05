Mazinho Serafim entrega reforma e adequações da Quadra da Praça Central em Sena Madureira

Em uma cerimônia marcada por entusiasmo e participação popular, o prefeito Mazinho Serafim (Podemos) reinaugurou a quadra de esportes da Praça 25 de Setembro, que passou por uma extensa reforma. A revitalização do espaço trouxe melhorias significativas, incluindo nova pintura, iluminação moderna, arquibancadas renovadas e novas telas de proteção.

O evento de reinauguração atraiu moradores da comunidade e representantes locais, para ver de perto as melhorias realizadas. Em seu discurso, o prefeito destacou a importância de investir em infraestrutura esportiva para promover a saúde e o bem-estar dos jovens e de toda a população. “Essa quadra renovada é um presente para a nossa comunidade, incentivando a prática esportiva e oferecendo um espaço seguro e agradável para todos”, afirma Mazinho Serafim.

A celebração continuou com um torneio de voleibol, que marcou a estreia da quadra reformada. O evento contou com a participação das alunas da escolinha de voleibol local e das jogadoras da seleção de Sena, proporcionando um espetáculo de talento e competitividade para o público presente. As partidas foram intensas e emocionantes, destacando o potencial esportivo das atletas da cidade.

A quadra da Praça 25 de Setembro, agora totalmente revitalizada, promete ser um ponto de encontro para atividades esportivas e comunitárias, reforçando o compromisso da administração municipal com o desenvolvimento social e a qualidade de vida em Sena Madureira.