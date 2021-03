Nível do Rio Acre volta a baixar em Rio Branco

O nível do Rio Acre voltou a descer em Rio Branco. O Manancial, que até a noite de terça-feira (2) estava em elevação, amanheceu nesta quarta (3) com 13,12 metros. São 0,8 cm a menos do que a os 13,20 metros notificados às 21 horas de terça.

Pelo menos 77 famílias continuam nos abrigos públicos, o que corresponde a mais de 200 pessoas. Até o momento não há previsão destas famílias retornarem para suas casas, tendo em vista a inconstância do manancial.

