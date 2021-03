Nos piores dias da pandemia, Thor Dantas diz que Brasil parece o Titanic após bater

Com quase 11 milhões de casos de coronavírus em todo o Brasil e mais de 259 mil mortes causadas pela doença, o infectologista acreano Thor Dantas disse nesta quinta-feira (4) que o país parece “o Titanic depois de bater”.

“O capital não assume que é um desastre, as pessoas continuam bebendo e dançando enquanto tudo afunda, e chegamos naquela hora em que não há botes para todos”, publicou o médio em seu perfil no Twitter.

Não é de agora que Thor, um dos principais especialistas no combate à pandemia no Acre, faz críticas à forma como o presidente Jair Bolsonaro lida com a situação e alerta a população sobre o colapso no Sistema Único de Saúde (SUS).

O Acre já registra 58.884 infectados e 1.037 óbitos em decorrência do vírus.

