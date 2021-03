Os mesmos que atiram contra o governo pediam direito a ampla defesa durante o G7

Só fala do secretário de Educação e Esporte (SEE) Mauro Sérgio quem não o conhece

HOMEM SÉRIO

Duvido que o professor Mauro, secretário de Educação, tenha qualquer envolvimento com esses supostos atos de corrupção. Conheço ele há anos e sei de sua conduta proba, índole séria.

PERSEGUIÇÃO

Só fala do Mauro quem não o conhece. Com tanto rabo de palha em outras secretarias, focar nele me parece perseguição.

JESUS TÁ VENDO

Tem uma turma que só pode ter memória curta, ou então tem um caráter muito duvidável. Os mesmos que hoje atiram contra o governo e o secretário de Educação, pediam “devido processo legal, direito a ampla defesa e ao contraditório” durante as investigações do G7. É muita hipocrisia!

X9

Sem querer entrar no mérito dos motivos da briga entre o Hedislandes e o assessor do prefeito Mazinho Serafim, mas dá a Cesar o que é de Cesar. Jocondo (o assessor), embora tenha se exaltado e passado dos limites no áudio, estava tentando defender Mazinho, que por sua vez, pasmem, encaminhou o áudio para o Hedislandes. Vai entender!

EM CASA

O lockdown começou neste sábado, 12. Todo mundo já deveria ter entendido que seria assim. Não adianta vir com papo de carro sem gasolina, o carro é pra ficar parado. A mensagem principal do lockdown é: fique em casa!

ALTERNATIVAS

Ta com preguiça? Precisa de algum produto? Meus amigos, tem delivery. Parem de reclamar de barriga cheia. Ruim mesmo é precisar de UTI e não ter.

BEM AVALIADO

Crise é o melhor teste para um bom gestor. A Saúde é a grande bucha de todo governo, até em tempos de calmaria. O secretário de Saúde do Estado, Alysson Bestene tem conseguido mostrar isso na prática. Em mais de um ano de pandemia, nada de escândalos. O gestor da mesma pasta, mas na capital, poderia pedir uns conselhos.

TRANQUILIZANDO

A turma do “quanto pior, melhor” pode ir tirando o cavalinho da chuva. Além de mais uma usina de oxigênio que chegou, mais 60 cilindros do produto desembarcam na cidade hoje, 13. “Não passaremos pelo mesmo que o Amazonas”, me afirmou Alysson.

DE OLHO

O secretário esteve rodando a cidade neste sábado para ver como o comércio estava se comportando, Alysson disse que o fluxo diminuiu e que é provável que tenhamos um impacto menor que o esperado, se não houvessem essas medidas aos fins de semana.

PENSANDO NO FUTURO

O governo está na batalha contra a Covid-19. Assim é aqui e nos demais estados não é diferente, mas as outras pastas não pararam e estão trabalhando para diminuir os impactos, sobretudo no campo social e econômico.

SEM PENSAR EM PARTIDOS

A secretária de Turismo e Empreendedorismo, Eliane Sinhasique, vem dialogando com os gestores municipais para alavancar os setores. Aliás, Eliane vem fazendo isso com todas as prefeituras, sem olhar para cores partidárias. Um exemplo é o apoio para Brasileia, por meio do secretário de Cultura, Ieve Terranova.

AQUELE ABRAÇO

Ao Gilvandro Soares, ex-diretor do Instituto de Identificação. Para ser agente político, não basta competência, precisa de carisma e o Gil (não é o do vigor, do BBB) é uma das figuras mais “boa-praça” que já passaram pela Polícia Civil. Abraço, patrício!

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários