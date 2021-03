Pitbull ataca o próprio dono e vizinho durante caminhada em Rio Branco

O homem disse que cuidava do animal, da raça pitbull, dele desde que o cachorro era pequeno

Um homem identificado como Pablo foi atacado pelo próprio cachorro na noite desta terça-feira (2), na rua 26 de Julho, no Loteamento Bom Sucesso, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

O homem disse que cuidava do animal, da raça pitbull, dele desde que o cachorro era pequeno. O animal havia fugido no final de semana e foi levado para o Controle de Zoonoses do município pelo Corpo de Bombeiros. Pablo foi retirar o animal na segunda-feira (1) e trouxe para casa.

Nesta terça-feira, o homem tentou levar o animal para caminhar no Bom Sucesso, quando o cachorro acabou atacando tanto Pablo quanto o vizinho que tentava ajudar a retirar o animal de cima da vítima.

Populares conseguiram imobilizar o animal usando ripa e tijolos, e acionaram a Polícia Ambiental e o Corpo de Bombeiros, que colocaram o animal dentro de uma caixa de resgate e levaram o Controle de Zoonoses.

Ainda segundo o proprietário do animal, o cachorro era muito dócil e a filha pequena dele dava ração na boca do pitbull, e até agora não entende o motivo do ataque.

