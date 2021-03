Prefeitura divulga locais para vacinação contra covid-19 no domingo; confira

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), divulgou na tarde deste sábado (27) os locais para vacinação anticovid no domingo (28). Vale ressaltar que o imunizante está sendo oferecido para idosos a partir de 66 anos.

Conforme o comunicado, as equipes que atuam na campanha de vacinação vão estar nas URAP’s Roney Meireles, Hidalgo de Lima e Ary Rodrigues, isso além do drive-thu no antigo pátio do Detran, em frente ao 7° BEC.

Em todos os locais, o atendimento será das 8 horas da manhã às 17 horas. Para agilizar o processo, é aconselhável levar a Carteira de Vacinação.

