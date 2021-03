Preso morre após tomar superdosagem de remédios controlados

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) abriu inquérito para investigar as circunstâncias da morte de um detento do Complexo Penitenciário da Papuda, na manhã desta quinta-feira (4/3). O interno estava em uma das celas do Bloco 6 do Centro de Detenção Provisória (CDP) e teria morrido após ingerir uma superdosagem de medicamentos controlados.

Servidores da unidade prisional encontraram Carlos Campelo Neto, 25 anos, se contorcendo no assoalho da cela por volta de 7h20, durante a revista de rotina. Leia mais em METRÓPOLES, clique AQUI! Foto: Rafaela Felicciano/Metrópoles

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários