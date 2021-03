Reynaldo Gianecchini faz antes e depois mostrando rejuvenescimento facial

As diferenças são notórias

Aos 48 anos, Reynaldo Gianecchini recorreu a uma intervenção estética para deixar seu rosto mais jovem.

Segundo a Revista Quem, o ator submeteu-se a um rejuvenescimento facial, que consiste na reposição de colágeno na pele.

A clínica responsável pelo tratamento compartilhou um antes e depois de Reynaldo, onde as diferenças são visíveis.

“Estou muito impressionado com a textura com que o meu rosto está ficando. (…) Não gosto de nada invasivo. Com a idade, é o que falta”, disse o artista.

(Foto de capa: Reprodução Instagram/ Reynaldo Gianecchini)

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários