Como prevenir dois dos tipos de câncer mais comum em mulheres

A vacinação, em conjunto com o exame preventivo, são as ações de prevenção deste câncer. Atualmente, o grupo etário alvo da vacina são as meninas e os meninos com idades entre 9 e 14 anos, pois esta vacina é mais eficaz se usada antes do início da vida sexual. Para facilitar e aumentar a procura, no início do mês de abril de 2024, o Ministério da Saúde decidiu oferecer uma vacina de dose única e não mais em duas doses como vinha aplicando nos últimos anos.